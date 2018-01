Lõuna-Koreas Miryangis puhkes Sejongi haiglas tulekahju, mille tagajärjel hukkus vähemalt 41 inimest. Hoones viibis ligi 200 inimest.

Paljud ellujäänutest on kohaliku meedia andmeil kriitilises seisus, mistõttu arvatakse, et ohvrite arv tõuseb. Traagilised sündmused said alguse kohaliku aja järgi kell pool kaheksa hommikul. Tulekahju saadi kontrolli alla kolme tunniga.

Traagiline haiglapõleng Lõuna-Koreas (Reuters/Scanpix)

Usutavalt sai tuli alguse kiirabiruumist, kus tegeleti kardioloogiakaebustega, vahendab BBC.

Päästjate sõnul suri enamus ohvritest mürgise vingugaasi sissehingamise tagajärjel.

Tuletõrjeülema Choi Man-woo sõnul pole veel teada, millest tuli alguse sai. „Ohvrite hulgas on nii haigla kui hooldekodu kliente,“ tsiteeris AFP Man-wood.

Tegemist on Lõuna-Korea ohvriterohkeima põlenguga viimase kümne aasta jooksul. Haigla tegutses alates 2008. aastast.

Miryang asub ligi 270 km kaugusel Soulist.