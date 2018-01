Särav Liis Lemsalu on olnud üliedukas ka eelmiste aastate muusikaauhindade jagamisel, ka seekord noppis neiu kaks auhinda. Lemsalu sõnul oli 2017. aasta tema jaoks väga tähtis ja inspireeriv nii eraelus kui muusikas.

"See album tuli kuidagi tuli hästi loomulikult, mulle hästi meeldivad asjad, mis tulevad loomulikult. Ma ei pea punnitama midagi, ma ei taha kunagi punnitada midagi. See tundub minu jaoks alati natukene vale. Ma usun, et kõik võiks tulla loomulikult. Ma saan aru, et alati ei tule. Siis tuleb lihtsalt tõukeid anda, et jõuda sinna, kuhu tahad jõuda,” jutustab naine. “Aga 2017. aasta on minu jaoks olnud üldse hästi inspireeriv. See on olnud kogemuste mõttes imeline, nii eraelus, personaalselt ja maailmapildis, mis kõik juhtus. See kõik mõjutab mind.”

“Tunne on selline, et oleks korda saatnud midagi suurt ja minu jaoks ongi see suur, sest 2017. oli juba minu enda jaoks väga suur. Ma tegin eestikeelse albumi ja see, et ma saan reaalselt selle tunnustuse. Okei, naisartist, see on tore, aga see popalbum ka. Kuidagi hästi palju on ennast pandud sinna sisse ja see tagasiside on äärmiselt magus ja suhkruga kaetud!” muljetas lauljatar pärast auhinnagala lõppu.