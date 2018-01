“Aasta album on ikka suur asi. Debüüt on ikka…noh, seal valitakse nende seast, kes tulid esmakordselt, aga aasta album: seal on kõik,” nentis basskitarrist Peedu Kass.

Ansambel Miljardid tegi muusikaauhindade jagamisel puhta töö, võites viiest kategooriast kolm. “Tunne on selline eufooriline ja ka kergendunud, et see kõik läbi on, aga samas see annab jällegi hea tõuke edasiminekuks,” rääkis bändi ninamees Marten Kuningas pärast šõu lõppu.

Mõned päevad enne muusikaauhindade jagamist andsid mehed Õhtulehe intervjuu, kus ütlesid, et kui viiest auhinnast, millele nad nomineeritud olid, tuleks ära neli, oleks väga super, sest nii saaksid nad teha Instagrami laheda pildi, kus igaüks üht auhinda käes hoiab.

Kas meeste hinge jäi ikkagi väike pettumus, et seda neljandat, aga miks mitte ka viiendat auhinda ikkagi ära ei tulnud? Ja mis saab pildist?

“Me saame laenata tegelikult selle Trad.Attacki! auhinna, mis oleks pidanud meile kuuluma,” ütles Marten Kuningas väga tõsise näoilmega.

“See pilt oleks faktiliselt vale siis,” tõi bändi trummar Kristjan Kallas ta kõrvalt välja.

“Seda küll, see oleks bluff,” nõustus Kuningas. “Me oleme aumehed.”

“Me ei lase oma pead norgu, et me saime kolm auhinda, aga kuigi ma ütlesin, jah, selle numbri neli välja enne. Kolm on seltskond, kolm on kohtuseadus,” selgitas ta.

Debüütalbumi salvestamise ajal oli tunne, et ei ole ikka see

Igal juhul said Miljardid maha suurepärase debüütalbumiga, kuna just see album sai pärjatud ju kolme auhinnaga, muuhulgas aasta parima albumi auhinnaga. Kuid kuidas mehed ise oma debüütalbumiga rahule jäid? Öeldakse ju ikka, et esimene vasikas läheb alati aia taha…

“Ise seal keskel olles see kompass tegelikult näitab pidevalt vasakule, paremale, ise ka lõpuks enam ei tea, mis sealt lõpuks tuleb. Sa pead usaldama mingisugust kõhutunnet ja lihtsalt lootma, et see lask tabab mingit sihtmärki,” kommenteeris Kass.

“Mina enda seisukohalt ütlen, salvestamise keskel oli selline tunne, et kurat, ikka vist ei tule see, mida lootsime. Ja kui see koera saba oli käes, siis kõik tükid liikusid paika ja kõik läks õigeks. Mina olen rahul” lisas Kallas.

“Mina olen väga rahul, sai õige,” sekundeeris Kuningaski.

Kes nõnda edukat bändi oma silmaga üle tahab kaeda, siis kaua ei pea ootama: Kuninga sõnul on meestel 2. ja 3. veebruaril ees plaadiesitluskontserdid nii Tartus kui Tallinnas ja lisaks sellele on nad ju võistlustules ka “Eesti laulu” konkursil, lauluga “Pseudoprobleem”.

Muuhulgas lubavad mehed seda, et sel aastal tuleb nendelt värsket kraami välja.