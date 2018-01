Muljetavaldav oli ka hotellis töötanute hulk – üle tuhande inimese. Lisaks tavapärastele hotellitöötajatele olid ametis toiduainete kaaluja ja korruse korrapidajad. Viimaste puhul võis enam kui kindel olla, et tegemist oli julgeoleku (KGB) kaastöötajatega, sest ainuke välismaalasi majutav hotell oli kindlasti kõrgendatud jälgimise all.

1980. aastate lõpuni ei teatud Viru majandusnäitajaid, sest hotelli väljamüük käis Moskva kaudu ja ka kasum laekus sinna. Et hotelli varustati kohaliku erilimiidi ja otse Moskvast toodud kaupadega, olid Viru kulinaariatooted Eestis kõige nõutavamad ja prestiižsemad, nii et kohalikel õnnestus neid saada enamasti tutvuste kaudu.

Eestlastele oli Viru üks ihaldatumaid vaba aja veetmise kohti. Virus võis täiesti vabalt käia, kuid see eeldas suurt hulka raha, et lubada endale paljuski eksklusiivseid ja mujal kättesaamatuid tooteid ning nautida vabariigi kvaliteetseimat meelelahutusprogrammi. Hotell oli Eesti tuntumate artistide üks meelisesinemispaiku, siinse varietee etendustest räägiti legende.

Et hotell majutas välismaalasi, siis kujunes ümbrus nendega äri ajamise kohaks. 1980. aastatel tuli käibele väljend „viru ärikas“ – too vahendas althõlma lääne kaupu. On öeldud, et iseseisvuse taastanud Eesti äritegevusele pandi paljuski alus just Viru hotellis ja selle ümbruses.

Hotell valmis 36 kuuga.

