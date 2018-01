Ansambel 2 Quick Start pärjati tänavu muusikaauhindade jagamisel auhinnaga "Panus Eesti muusikasse". Selle auväärt priisi andis Pearu Paulusele üle ei keegi muu, kui president Kersti Kaljulaid.

President juhatas auhinnaandmise sisse tõeliselt vägeva väikese kõnega, millesse oli pikkinud fraase 2 Quick Starti lugudest. "Nii kuum on tunne. On meeleolu täpselt õige, eks? Nii kuum on tunne," alustas Kaljulaid. "25 aastat Eesti tantsumuusikat - flanellsärgid, suvetuurid, mmm... Levimuusika on läinud palju laiemaks, palju keerulisemaks. Kindlasti ei suuda me kokku leppida mis on Eesti, mis on levi ja mis on muusika, aga mõned asjad on jäävad," jätkas ta.

"Loomulikult, Pearu, ka mina olen loobuda sust proovinud, aga aeg-ajalt satub ikka playlist'is ette. Olgu siis peale, kõlagu trummi ja tamburiinide hääl. Kingituse eest Eesti muusikale - auhind "Panus Eesti muusikasse" Pearu Paulus, 2 Quick Start."

Kersti Kaljulaid kandis väga nooruslikku värvilise mustriga musta jakki. Hea lugeja, anna kommentaariumis märku, mida arvad sina Kaljulaidi kõnest ja nooruslikust riietusest!