See, et lauljatar Laura Põldverele ilu kuhjaga antud, pole mingi uudis. Julged kleidid, värvid ja aksessuaarid on igati Laurale omased. Muusikaauhindade galal suutis laulja aga üllatada - punasel vaibal poseeris ta piltnikele überseksikas pükskostüümis, mis fantaasiale kuigi palju ruumi ei jätnud.

(Erlend Štaub)