Muusik Erki Pärnoja pärjati Eesti Muusikaauhindade galal lausa kahe auhinnaga. Ometi sellest, et teda aasta parimaks meesartistiks valitakse, ei suutnud mees eelnevalt undki näha...

Erki Pärnoja oli enne võitjate väljakuulutamist veendunud, et aasta meesartisti auhinda ei saa ta ealeski. "Ivo Linna ja Tanel Padar... Ma ei lähe nende vastu. See on Eesti muusika raudvara," sõnas ta tagasihoidlikult. Läks aga teisiti.

Vaata täispikka intervjuud Õhtulehe videost!