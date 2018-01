„Me ei teinud seda albumit, et kohutavalt kellelegi meeldida. Tahtsime meeldida endale ja teha midagi, mis meid ennast inspireerib,“ ütleb ansambli Miljardid kitarrist Raul Ojamaa. Miljardid kandideerisid tänavu viiele muusikaauhinnale ja viisid koju kolm – plaat „Kunagi läänes“ pärjati aasta debüütalbumi, aasta albumi ja aasta rokkalbumi auhindadega.

Ansambel Miljardid andis mullu välja debüütalbumi „Kunagi läänes“. See tõi talle tänavusel muusikaauhindade jagamisel lausa viis nominatsiooni – kandideeriti aasta rokkalbumi, aasta debüütalbumi, aasta ansambli ja aasta albumi kategoorias ning lugu „Olendid“ oli nomineeritud ka parima loo kategoorias. „Väga tore, kui nii paljud inimesed – žüriis oli neid ju 150 – leidsid, et see plaat on nende jaoks arvestatav viies kategoorias. Jess-emotsioon on,“ ütleb Raul.

„Siin oleks olnud vaja tegelikult soft-rock'i kategooriat! Päris kõvade meestega pistsime rinda,“ ütles Marten Kuningas, kui nende plaat aasta rokkalbumiks kuulutati. „Aga see on… Ma olin just ausalt öeldes oma lauas istudes moositipiga alustassile hambatiku abil midagi kritseldama hakanud, uskudes et siit küll midagi ei tule. Aga nagu õpetas mulle omal ajal minu juhendaja Tartu ülikoolis professor Peeter Vihalemm - eks tuleb igasugu sündmusi ette.“