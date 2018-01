Himmastes hakkas levima kuulujutt, et mehe tappis tema emale ja õele kuuluv võitluskoera verd suur krants. Hirmutavad jutud levisid ka sotsiaalmeediasse.

Lähedased leidsid Põlvamaal Himmaste külas talu lähedalt 55aastase mehe surnukeha. Kohalike seas levis kulutulena kuuldus, et mehe tappis ketikoerast buldog.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja ütles, et uurija ei otsi kindlasti surmapõhjust koerast. Surmapõhjus selgub kohtuarstlikul lahangul ning edasise uurimise käigus. Politsei kinnitusel on kõnealuses hoovis tõesti ketikoer. Kuna koer oli liikunud maas lebava mehe ümber, siis oli kett mehe keha ümber keerdunud.

Pressiesindaja sõnul oli koer ka mehe sõrmeotsa näksanud ja võimalik, et just see vallandas küla peal õõvastavad kuulujutud.

Mõistetavalt ei taha lähedased sellest traagilisest juhtumist rääkida, kuid surnuna leitud mehe õde ütles, et vend lahkus siit ilmast külmumise tõttu. Ta nendib, et kui tragöödia põhjustanuks tema koer, siis enam too oma kuudist välja ei vaataks. Leinas õe sõnul välistasid koerarünnaku ka veterinaarid.

Külaelanikud ei välista, et mees võis kokku kukkuda haigushoo tagajärjel. Suurt kasvu koer istus eile oma kuudis ja tuli võõraste teeotsale ilmudes sealt rahulikult välja. Neljajalgses sõbras ei olnud kübetki tigeduse märke.

Ka läheduses elava naise sõnul ei ole koer agressiivne ning iga kord isegi ei haugu möödujate peale. „Mees läks eelmise päeva õhtul ema ja õe poole, kuid sinna ei jõudnudki,“ räägib ta.