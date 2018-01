Pühapäeva õhtupoolikul jäi Tallinna külje all Loo alevikus kadunuks Evald, kes oli läinud kepikõnnile. Mäluprobleemidega mees aga koju tagasi ei jõudnudki ja teda otsiti terve öö. „Kujutasin ainult seda ette, et poeg on kuskile maha kukkunud, ära jahtunud ega tõuse enam. See hirm oli mul kõige suurem,“ rääkis oma läbielamistest Evaldi ema.

Päev, kui 67aastane Evald läks Loo alevikus kaduma, ei olnud esialgu kuidagi eriline ei talle ega tema 90aastasele emale Agnesele. Ühe katuse all elava ema ja poja päev kulges nii nagu iga teinegi, tagasihoidlikult koduseinte vahel toimetades. „Me ei ole napsuvõtjad, meil ei saakski siin kunagi midagi teistmoodi olla,“ põhjendas Agnes humoorikalt üksluist elu.