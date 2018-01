Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Oudekki Loone ütles kolmapäeval läbi kukkunud umbusaldushääletuse järel, et justiitsminister Urmas Reinsalu on võimul feministide armust.

Loone arvates on põhjust headmeelt tunda, et Tiit Ojasoo ja Urmas Reinsalu skandaali valguses on tekkinud üleriigiline diskussioon, vahendab Menu.

"See näitab, kui sügav probleem on, aga ka seda, kuidas me oleme ühiskonnana muutunud, selliseid asju ei saa niisama öelda. Ja lõpuks ometi me oleme saavutanud - võib-olla esimest korda taasiseseivumise ajal - olukorra, kus meil on minister, kes on võimul feministide armust," ütles ta.

Loone ütles, et kogu olukorrast on võitnud feministid ja kaotanud need, kes arvavad, et naiste õigusi võib jalge alla tallata.