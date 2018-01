Lapse tublidust võib kiita kahel viisil: „Sa oled nii tark!“ või „Sa said hea hinde, sest nägid kõvasti vaeva!“ Esimesel juhul kiidetakse last, teisel aga tema hoolsust.

See, kuidas last tunnustada, mõjutab seda, kui edukalt ja innukalt ta hiljem õppetükke teeb, kirjutab Psychology Today Stanfordi ja Chicago ülikooli ühisuurimuse põhjal.

Uuringu käigus vaadeldi laste suhtlust vanematega, kui nad olid ühe- kuni kolmeaastased ning hiljem teise, kolmanda ja neljanda klassi õpilased. Need, kes said rohkem kiita vaeva eest, tundsid suuremat tungi end proovile panna. Neid innustas arusaam, et intelligentsust saab arendada.

„Lapsed, keda kiidetakse töö eest, usuvad tõenäolisemalt, et nende saavutuste taga on pingutus, samas kui need, keda kiidetakse isikuomaduste eest, võivad hakata arvama, et edukuse taga on kindlad omadused,“ selgitavad uurimuse autorid.