Talu sõnul tähendab see seda, et eelbaas on valesti ehitatud - loomad ei lähe mitte uimastamisboksi, vaid kogunevad kinnisesse nurka.

Talu sõnul tekkis probleem just suurtellimuste ajal, mida tuli ette üle nädala. Tema kinnitusel räägiti sellest ka omanikule, kes sai murest ka aru, kuid vajalikud ümberehitustööd jäid tegemata.

Karjamõisa OÜ juhataja Enn Kuslap ei olnud täna nõus "Seitsmestele uudistele" kommentaari andma. Ta ütles telefoni teel, et suhtleb advokaadi vahendusel ja peab välja selgitama, kuidas pildid on levikule läinud.

Pärnu Postimehele ütles Kuslap, et kuna neil on Taluga töövaidlus pooleli, võib tegu olla kättemaksuga.

Kaos tapamajas (TV3 / Taavi Talu)

Kättemaks või mitte, Veterinaar- ja Toiduamet algatas kaebuse peale menetluse.

"Loomade tapmisel tapamajas ja eelbaasis on põhiline ikkagi see, et loomadele ei tohi füüsilisi ja vaimseid piinu valmistada. Kui tuvastada, et kõik seal õigesti ei ole, selle väljaselgitamiseks on veterinaarkeskus algatanud juurdluse. Võtame ettevõttelt ja asjassepuutuvatelt isikutelt ütlused," sõnas Pärnumaa veterinaarkeskuse juhataja Raivo Mogilnõi.

Varem pole veterinaarkeskuse juhataja sõnul Pärnu tapamajades loomakaitsealaseid puudusi või kaebusi esinenud. Samuti on olnud Karjamõisa lihatööstuses seni kõik korras. Karistuse määrad loomade heaolunõuete rikkumise eest võivad juriidilise isiku puhul küündida kuni 3200 euroni.

Vaata lähemalt TV3 videost! Hoiatuseks, et järgneva pildid võivad olla häirivad!