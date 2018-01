Keskerakonda kuuluva poliitiku Oudekki Loone arvates oli justiitsminister Urmas Reinsalu vastu algatatud umbusaldus selge märk, et ta peab oma käitumist muutma.

"Meie seas oli palju inimesi, kes olid veendunud, et Eesti vabariigi minister ei saa mingil juhul jätta ülema vägivalda alluva vastu hukka mõistmata. Mul on hea meel, et pärast arutelusid kinnitas seda sõnaselgelt ka härra minister Reinsalu, veel enam, lubades keskenduda senisest veel enam vägivallaennetusele ja ohvrite kaitsele," ütles Loone Õhtulehele.

"Me leidsime, et ministrile, kes tunnistab oma viga ja on valmis seda parandama, tuleks teine võimalus anda. Kollane kaart siis, mitte punane. Kuid nagu kriisid ikka, see tõi ka teised võimalused, intensiivsete arutelude käigus tulid loomulikult jutuks ka kõik muud küsimused, mida koalitsioonilepinguga oma valijatele oleme lubanud ning mille elluviimine on millegipärast toppama jäänud," märkis poliitik.

"Mul on väga hea meel, et ka need küsimused said selgeks räägitud, olen kindel, et tänasest on meie töö efektiivsem kõigis küsimustes, kui enne seda kriisi," lisas riigikogulane.