Ühele bändikaaslasele andis The Falli legendaarne liider Mark E Smith kinga selle eest, et too oli ööklubis Deep Purple'i hiti saatel tantsinud. Helitehnik sai sule sappa, sest oli söandanud salatit tellida. Kolmapäeva hommikul 60 aasta vanuses surnud postpunkbändi The Fall ainus püsiliige Smith oli isepäisuse ja kompromissituse poolest kurikuulus. Teist sellist meest pole Briti rokis olnud ja teist samasugust ei tule eales.

Mullu augustis jättis Mark E Smith tervisehädade tõttu ära mitu USA kontserti. The Falli veebiküljel seletati, et laulja kannatab mitme veidra ja haruldase meditsiinilise probleemi all, mis vajab ravi. „Paraku tähendaks lähikuudel kuhugi sõitmine Marki elu kaalulepanekut. Marki praegused probleemid on seotud tema kõri, suu/hamba- ja hingamissüsteemiga.“ Oktoobris esines Smith laval juba ratastoolis. Novembris jättis The Fall Bristolis kontserdi viimasel hetkel ära, põhjuseks taas liidri tervis.