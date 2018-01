Alutaguse rahvuspark hõlmaks juba mitut olemasolevat kaitse- või hoiuala. Keskkonnaminister Siim Kiisler avaldas lootust, et kõlav nimi aitaks piirkonda paremini turundada.

"Alutaguse rahvuspark võimaldab kaitse all olevaid alasid paremini - aga ka seda elustiili, mis selles piirkonnas on - reklaamida eelkõige just turismi eesmärgil," ütles Kiisler ERRi raadiouudistele.

"Me kõik teame omast kogemusest, et kui me läheme teise riiki ja loeme, et ohhoo, seal on rahvuspark, siis meie huvi ja tahtmine just seda piirkonda külastada kasvab," lisas ta.

Kiisler usub, et juba olemasolevate kaitsealade koondamine rahvuspargi kaubamärgi alla oleks Ida-Viru turismile suureks toeks ja aitaks seal just rahvusvahelist turismi edendada.