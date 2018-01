Kolmapäeva keskpäeva paiku kulgesid Tallinna–Tartu maantee liiklusvoos pahaaimamatult reisibuss ja veoauto. Bussirooli keeranud 71aastane Ants ei teadnud, et need on tema elu viimased minutid. Saabus saatuslik hetk ja buss põrutas veoautole tagant sisse. Mitu reisijat sai viga. Bussijuht Ants suri saadud vigastustesse haiglas.

Kaks tundi hiljem kulgesid vaid mõni kilomeeter värskest õnnetuspaigast eemal veoauto ja sõiduauto. Sõiduauto oli üüritud ning selles istusid Prantsusmaalt pärit mees ja naine. Õnnelik paarike ei teadnud, et see on nende viimane ühine autosõit. Sõiduauto põrkas veoautoga kokku. Kõrvalistmel istunud prantslanna eluküünal kustus lumisel Eesti maanteel.

Kuid Eesti maanteedel varitsenud vikatimees polnud sellega veel oma tööpäeva lõpetanud. Sama päeva õhtul hukkus liikluses kolmaski inimene, 37aastane mees, kes Raplamaal teelt välja sõitis.

Politsei väitel oli kahe inimese elu nõudnud teelõik Tallinna–Tartu maanteel hooldamata. Maanteeameti esindaja sõnas „Aktuaalsele kaamerale“, et sellel teelõigul ei oleks saanud kohe hommikul soolapuistamisega alustada, sest sel ajal oli tugev lumesadu ja tuisk ning sellise ilmaga soolatamine oleks andnud vastupidise efekti. Aga mida oleks saanud teha, et neid traagilisi õnnetusi vältida? Kas kolm liiklussurma päevas on uus normaalsus?