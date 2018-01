Euroopa juhtiv superkondensaatorite tootja Skeleton Technologies annab vanadele autodele hübriididena uue elu ja muudab pakirobotid vastupidavamaks.

Superkondensaatoril, mis meenutab välimuselt tavalist patareid, on liitiumioonakude ees, millega neid tavaliselt võrreldakse, selge eelis. „Moodul, mis siin nurgas on, kaalub 60 kilo, aga võime selle täis laadida umbes kahe sekundiga,“ näitlikustab Tartu päritolu energiasalvestite tootja Skeletoni tegevjuht Oliver Ahlberg.

Kõlab liiga hästi, et tõsi olla? Konks on selles, et kiire laadimine ja suur hetkeline võimsus tuleb väiksema energiamahutavuse arvelt. See ongi superkondensaatori peamine erinevus võrreldes akuga. „Oluline on aru saada sellest, et ei aku ega superkondensaator pole universaalne,“ sõnab Ahlberg. „Kõige efektiivsem on neid koos kasutada.“

VALMISTOOTED: Üksikult meenutavad superkondensaatorid tavalisi patareisid. Tihti kasutatakse neid aga moodulites, kus neid võib kokku ühendada kümneid. (Martin Ahven)

Tänu patenteeritud grafeenitehnoloogiale omasarnastest energiasalvestite tootjatest sammu võrra ees oleva Skeletoni asutasid ettevõtte juhid Taavi Madiberk ja Oliver Ahlberg 2009. aastal, ent Ahlbergi sõnul ulatub ajalugu veidi kaugemalegi. „Taavi Madiberki isa ja veel hulk teadlasi oli selle tehnoloogiaga töötanud juba 2000ndate algusest. Skeletonil on olnud ka paar eellast, aga neil ettevõtetel ei läinud majanduslikult kõige paremini,“ selgitab firma tegevjuht.