USA president seadis küsimärgi alla Lähis-Ida rahukõneluste võimalikkuse. Selles süüdistab Trump palestiinlasi.

Detsembris teatas Trump, et tunnustab Jeruusalemma Iisraeli pealinnana. Et linna peavad endi pealinnaks ka palestiinlased, vallandas see pahameeletormi nii Jeruusalemma tänavail kui mujal maailmas. Ka Eesti mõistis USA otsuse toona hukka.

BBC kirjutab, et president Trump kohtus neljapäeval maailma majandusfoorumi tippkohtumisel Šveitsis ka Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga. Viimasele ütles Trump: „Iisrael on alati Ühendriike toetanud, nii et mul oli au teha seda, mida ma Jeruusalemmaga tegin.“

Kuid Trump kahtleb selles, kas piirkonnas on üldse enam võimalik rahukõnelusi pidada. Selles süüdistab ta palestiinlasi. „USA-le peab austust näitama või me lihtsalt ei lähe asjaga edasi,“ sõnas ta. Palestiina võimud aga ei pea USA-d enam neutraalseks rahusobitajaks.