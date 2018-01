Kui mõni pruut tahab pulmi muuta erakordsemaks oma pruutkleiti värvidega kaunistades, siis üks moedisainer on loonud ekstravagantse kleidi, mis läbi paistab ja ihu paljastab.

Prantsuse moemaja On Aura Tout Vu loodud pruutkleit pani pealtvaatajad pead pöörama ja pika pilguga saatma, kui esitles moenädalal pruutkleiti, mis paistis läbi.

Moelaval võib see tähelepanu tõmmata, aga kahtlane on, et just väga paljud pruudid seda oma pulmas kanda sooviks...

Video!