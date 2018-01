Helen Pentsa

Karl-Erik Taukar: artistidele on antud väga vinged võimalused

Täna õhtul tunnustatakse Saku Suurhallis viimase aasta Eesti parimaid muusikuid ja tähistatakse Eesti Muusikaauhindade 20. juubelit.

„Siin on kõik ettevõetud enneolematult suurelt. Juubeli puhul on püstitatud kõigi aegade kõige suurem lava,“ kommenteeris Karl-Erik Taukar, kes koos Eda-Ines Ettiga tänast õhtut juhib.

Taukar on juba kaks päeva väldanud proovides ka kõiki etteasteid näinud. „Siin on kasutatud selliseid tehnilisi lahendsi, mida ma ei ole kunagi varem muusikaauhindade galadel näinud. Artistidele on antud väga vinged võimalused. Mulle tundub, et nad ka kõik tajuvad seda väga hästi ja saavad aru, kui eriline see on.“

Samuti on tänane õhtujuht veendunud, et sellist suurt show’d tasub vaadata otse-eetrist, sest nii saab kõige vahetuma mulje. „Ma usun, et iga inimene, kes Eesti muusikat kuulab ja soovib olla meie artistidega kursis, ei taha seda sündmust maha magada,“ ütles Taukar.