"Saatsin töövarjupäeva osas meili presidendi kantseleisse. Paari päeva pärast tuli vastus, et president on huvitatud," kirjeldas Anna. "Kui ma näitasin pinginaabrile, et sain vabakonnanõunikult meili, et president on minust huvitatud, siis ta ei uskunud alguses seda. Andsin talle kirja lugeda ja ta rääkis ka teistele, kes imestasid, et kuidas see võimalik on. Ma ise ka ei uskunud. Meili saates arvasin, et see oleks väga huvitav ja suur kogemus, aga ma poleks ette kujutanud, et midagi sellist tõesti võimalik on!"

18aastane Anna rääkis Õhtulehele, et novembrikuus oli neil koolis karjääriõpetuse raames töövarjupäev ning ta otsustas, et tahab presidendi juurde minna.

Seda, miks just tema valituks osutus, ei osanud Anna öelda. Ta pakkus, et ehk köitis presidendi kantseleid tema CV, milles on kirjas arvukad õpilasprojektid, milles ta osalenud on.

President Kersti Kaljulaid sõitis teispäeval Narva reisirongiga ning Anna leppis presidendi vabakonnanõunikuga kokku, et tema tuleb Jõhvist peale. "Tulin Jõhvis rongi peale ja tutvustasin ennast presidendile. Hiljem tutvustati mind ka naaberriikide suursaadikutele ja kantselei töötajatele."

Narvast sõitis seltskond Tartusse, kus toimus maaülikooli rektori Mait Klaasseni ametivandetseremoonia ning sellele järgnes kohtumine Tartu vallavolikoguga Äksis jääaja keskuses. Tihe tööpäev kestis hommikul kella kümnest õhtul kella kaheksani.

Anna sõnul on Kaljulaid riigipeana ametlik ja esinduslik ning inimesena tore ja sõbralik. "Kui võrrelda meedias nähtuga, siis jääb selline mulje, nagu presidendi amet oleks rangem ja ametlikum. Töövarjupäeval panin tähele seda, et ta on hästi tore ja ei ole kogu aeg seda ametlikkust sees."

President Kersti Kaljulaid ja tema töövari Anna (VPK)

Annale avaldas muljet presidendi suhtumine oma kaaskondlastesse.

"President ise ainult kiitis oma meeskonda, kes on talle väga palju abiks ja suureks toeks. Kui rongi astusin, siis esimese asjana tutvustas ta mulle oma töötajaid. Ma ise ütlesin talle, et kuidagi hirmus on, et nii palju inimesi on, kuid selle peale ta ütles, et pole mõtet karta - need kõik on toredad inimesed, kes on alati toeks. See võttis hirmu ära," tunnistas Anna.

Seda, kas ta kavatseb kunagi ise presidendiks kandideerida, Anna öelda ei osanud. "Presidendi töö on keeruline, on kõnede pidamised ja kõnede kirjutamised, kõik need kohtumised ja koosolekud. See nõuab suurt pingetaluvust ja head ajaplaneerimist," nentis ta.

Anna tahab pärast keskkooli lõppu minna õppima Tallinna tehnikülikooli avalikku haldust ja riigiteaduseid.

"Mitte päris presidendiks, aga see tundub mulle huvitav. Käisin ise sügisel Riias Euroopa Noorteparlamendi foorumil, mis oli rahvusvaheline üritus. Novembris käisin ka Eesti delegaadina Vilniuses ja oktoobris korraldasin ise Eesti noorteparlamendi 18. riiklikku foorumit. See on kõik seotud ja tundub huvitav ning võibolla on see ala, millega võiks olla seotud minu tulevik," rääkis Anna.