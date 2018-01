Purgisupist vaid veidi rohkem aega kulub, kui teha hernesuppi külmutatud hernestest. 400grammise paki külmutatud herneste kohta võiks arvestada 0,5 liitrit vett. Herned tuleks panna kindlasti keevasse vette ja kümmekond minutit keeta. Lisada võiks ühe puljongikuubiku ja pannil õlis praetud sibulat. Paha ei tee ka tükike võid. Kevadel võiks kannmiksrisse panna ka peotäie värsket karulauku, praegu aga miks mitte rohelises hernesupis hoopis kookospiima proovida. Serveerides on omal kohal nii suitsuliha, praetud peekon kui ka röstitud kõrvitsaseemned ja saiakuubikud.

Kuigi klassikalise hernesupi tegemiseks tuleb herned juba eelmisel õhtul likku panna ja pärast keetmiseks vähemalt poolteist tundi varuda, kinnitab veebipõhise toiduajakirja Nami-Nami eestvedaja Pille Petersoo, et tema keedab seda igal aastal mõne korra kindlasti.

Valmistamine: Pane herned ja kruubid eelmisel õhtul likku (selleks pane need suurde kaussi, kalla peale külm vesi, nii et kruubid-herned oleksid mõne sentimeetri jagu veega kaetud).Pane suitsuliha ja vesi suurde potti ning kuumuta aeglaselt keemiseni. Koori hoolikalt pinnale tekkinud vaht.Lisa supile leotatud ja loputatud kruubid ning herned. Kuumuta uuesti keemiseni, alanda kuumust, kata pott kaanega ning keeda tasasel tulel umbes tund aega.Haki sibul, porgand ja kartulid peeneks või riivi jämeda riiviga. (Soovi korral prae sibul ja porgand pannil õlis läbi.) Lisa köögiviljad. Keeda veel umbes pool tundi, kuni köögiviljad ja liha on pehmed.Võta liha potist välja, eemalda kondid, lõika liha väiksemateks tükkideks ning lisa uuesti supile.Maitsesta supp sinepi ja soolaga, soovi korral lisa maitseks tüümiani või piparrohtu.

Allikas: nami-nami.ee

(Pixabay)

Kookosene hernesupp

Vaja läheb: 1 sl võid, 2 sl basmatiriisi, 2 porrut või 2 sibulat või 6 rohelise sibula vart, 0,75 tl soola, 1,5 tl karrimaitseainet, 8 dl aedvilja- või kanapuljongit, 600 g külmutatud rohelisi herneid, 2,5 dl kookospiima. Serveerimiseks värsket koriandrit ja krõbedat saia.

Valmistamine: Kuumuta potipõhjas või ja prae seal minut aega riisi. Lisa hakitud porru, sool, karri ja 2,5 dl puljongit. Keeda 10–13 minutit. Lisa ülejäänud puljong ja herned. Keeda viis minutit ning lisa ka kookospiim. Kuumuta peaaegu keema ja võta pott tulelt. Püreesta supp ning maitsesta soola-pipraga. Serveeri mõne rohelise herne, koriandri, oliiviõlisortsu ja krõbeda saiaga.