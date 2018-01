Teletäht Oprah Winfrey vallandas spekulatsioonide laviini, kui 7. jaanuaril Kuldgloobuste galas sütitava kõne pidas. Paljud arvasid, et naisest võib 2020. aastal saada demokraatliku erakonna presidendikandidaat.

Nüüd kinnitas Oprah ajakirjale InStyle, et presidendiametiks pole tal „õiget DNA-d“.

„Olen end alati väga enesekindlalt tundnud ja teadnud täpselt, mida ma suudan teha ja mida mitte. Ja see [presidendiamet] lihtsalt pole miski, mis mind huvitaks,“ rääkis Oprah. „Oprah 2020“ logoga T-särke ja kruuse peab ta küll armsaks nänniks, kuid ümber see teda siiski ei veena. Saatejuht kogus juba palju pooldajaid, palju vastaseid ning neidki, kes leiavad, et rohkem staarpresidente Ameerika ei vaja.