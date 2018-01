Läksime perega pooleks aastaks Hispaaniasse. Põhjus on tegelikult väga lihtne. Nimelt, ma teadsin, et selline asi nagu Erasmus on olemas, juba keskkoolist saati. Aga noh, elu läks nagu läks, ja hiljem olen aru saanud, et alaealisena oleks hea, kui oleks olnud igasugusteks elumuutvateks otsusteks nii-öelda mentor või keegi, kes ütleks, et muidugi, mõtleme välja kuidas. Mitte et ei, hulluks oled läinud, sellist raha meil küll ei ole.

Ehk siis, kui ma seitsmendas klassis otsustasin, et minust saab kuulus Hollywoodi näitlejanna, siis ei jätnud ma asja niisama. Leidsin inimese, kes lubas mul oma tööarvutist minna internetti. (Tuletan meelde, et aasta siis oli 1998 ja Ameerikasse reisimiseks oli vaja viisat ja kõvasti rohkem raha, kui me seda tänapäeva kontekstis ette kujutame. Arvestades, et juba lihtsalt interneti kasutamine maksis kõvasti raha.) Otsisin välja erinevaid koole, kus saaks minna vahetusõpilaseks näitlemist õppima. Oma seitsmenda klassi tasemel inglise keelega täitsin ma ära mõned kandideerimiseks vajalikud ankeedid ja mõtlesin, et vaevalt, et midagi üldse edasi saab.

Aga sai. Ühel päeval oli järsku FedExi auto meie maja ees, kuller meie ukse taga, ja küsiti mind. Keegi ei saanud aru, mis värk toimub. Läksin uksele, andsin allkirja ja sain paki. Pakis olid kooli sisseastumise dokumendid. Tere, bläbläblä, meil on hea meel, et tahate meie juurde vahetusõpilaseks tulla, bläbläblä (ma ise ka imestan, aga ma saingi aru, mis seal kirjas oli, aitäh õpetaja Veesaar), see kõik läheb teile maksma niipalju, bläbläblä. No ja siis hakkas tulema. Hulluks oleks läinud, kust me selle raha peaksime võtma. Kas sa oled kuulnud imelisest koolist nimega lavakas? Eestis saab ka näitlejaks õppida. Miks siis kohe Hollywoodi? Oh sa rumaluke, selline loll unistus.