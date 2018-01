Kaja Kallas lubab kellakeeramise lõpetamist toetada, sest tema sõnul on see on ajale jalgu jäänud.

"Kui lugeda uuringuid, siis tõesti tundub, et kellakeeramisel on tervisele päris ulatuslik mõju ning kellakeeramise poolt rääkivad argumendid - energiasääst - pole enam nii kaalukad," ütleb Kallas. Seetõttu lubab ta toetada kellakeeramise lõpetamist. Iseküsimus on, millal ajanihutamine lõppeb ning kas siis jäädakse suve- või talveajale.

Kaja Kallas (Teet Malsroos)

Euroopa Liidus on kellakeeramine ühiselt reguleeritud. Kui üks riik soovib sellest loobuda, peaksid seda tegema ka teised. Kellakeeramise lõpetamise ettepaneku tegi Soome. Võimalik, et veebruaris pannakse kellakeeramise küsimus Euroopa Parlamendis hääletusele ja järgmisest kevadest enam kella keerama ei pea.