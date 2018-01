Pakistanis nõudsid kaks nädalat tagasi tuhanded inimesed protestimeeleavaldustel laste paremat kaitsmist, kui selgus, et Kasuri linnas kadunuks jäänud seitsmeaastane Zainab Ansari on surnud. Tüdruk oli pärast vägistamist tapetud ja tema laip leiti prügikastist, vahendab Spiegel Online. Nüüdseks on tabatud pedofiilist mõrvar, kelleks osutus 24aastane naabrimees.

PEDOFIILI OHVER: Zainab Ansari. (AFP/Scanpix)

Zainab Ansari vanemad olid tütre kadumise ajal Saudi Araabias palvereisil. Kurjategija tabati tänu ohvri surnukehalt leitud DNA jälgedele. Politsei võttis DNA-proovi 1150 mehelt ja mõrvariks osutus 24aastane naabrimees Muhammad Imran, kes ka süüd tunnistas.

Üks uurimisega seotud, kuid anonüümseks jääda soovinud politseinik ütles, et Imran on sarimõrvar, kelle hingel on vähemalt seitse vägistatud ja tapetud tüdrukut. Kohtus süüdimõistmisel ootab teda tõenäoliselt avalik hukkamine.