USA presidendilennuk tõi Donald Trumpi neljapäeva hommikul Zürichi lennuväljale. Sealt jätkus tema teekond helikopteriga Davosi, kus ta reedel peab maailma majandusfoorumil lõpukõne. Presidenti valvavad igal sammul USA salateenistuse eriagendid, kes teda omavahelises suhtluses kutsuvad koodnimega Mogul.

Ameerika Ühendriikide iga president on enim kaitstud inimene planeedil Maa, kinnitavad presidendi turvalisuse eest vastutavad salateenistuse (United States Secret Service) esindajad. Salateenistus kasutab presidendi ja teiste turvatavate tegelaste kohta koodnimesid, mida omavahelises suhtluses mikrofoni sosistatakse. Koode ei avalikustada, kuid saladuseks need tavaliselt ei jää.

USA praeguse presidendi Donald Trumpi koodnimi on Mogul, mis pandi talle juba valimiskampaania ajal. Tema abikaasa Melania Trump sai koodnimeks Muse (Muusa) Tütar Ivanka Trumpi koodnimi on Marvel (Ime). Praegune asepresident Mike Pence on Hoosier (Indiana elanik) ja tema abikaasa Karen Pence Hummingbird (Koolibri).

USA eelmise presidendi Barack Obama koodnimi on Renegade (Mässaja) ning tema abikaasa Michelle Obamat kutsutakse Renaissance (Renessanss või Taassünd). Seaduse järgi kaitseb salateenistus ka eelmisi presidente kuni nende elu lõpuni.