Kaks nädalat tagasi tuli Aasmäele kiri, et on pääsenud Forbesi edetabeli finaali ja kutsuti Londonisse, et kohtuda kõikide teiste edukatega. Alla 30-aastaste TOPis on kõik võrdsed - mingit järjekorda loodud pole. „See kohtumine oli hea kontaktide loomiseks ja mõtete vahetamiseks. Meie firmale eriti, et näidata, mida me teeme,“ selgitab Aasmäe koosviibimise põhimõtet.

Vesteldes sellest, kust ta pärit on, viitab neiu naljatades oma jalgadele: „Näe, mul on isegi kodukoha kirjaga sokid jalas!“ Eva kodukohaks on väike, ent imeilus mereäärne kuurortalevik Võsu, kuid praegu elab ta Tallinnas ning töötab tootejuhina arenevas sensortehnoloogia ettevõttes Nordic Automation Systems.

Kuidas Forbesi nimekirja üldse on võimalik jõuda? „Sinna peab keegi ikkagi su nomineerima - tavaliselt on see mõni töökaaslane, äripartner või tuttav - mind nomineeris töökaaslane,“ ütleb Eva. Pärast kandidaadiks esitamist tuleb ära täita ankeet. „Seal küsiti näiteks õpiajalugu, erinevaid küsimusi ettevõtte kohta, majanduslikke näitajaid ja tööülesandeid,“ jutustab ta.

Tehnoloogia- ja tööstusvaldkonnast üsnagi kaugele inimesele on sõna „sensor-tehnoloogia“ nagu tuumafüüsika poeedile.

„Tegelikult on see väga lihtne,“ naerab ta. "Minu ametinimetuseks on tootejuht, tegelen mehaanika- ja elektroonikatiimidega, koordineerin tööd vastavalt projektidele." Eva tunnistab, et päris tihti tuleb ette olukordi, kus imestatakse, et ta sellisel keerukal alal tegutseb, kuid märgib, et tegemist on pigem sellise positiivse üllatuse ja huviga.

„Me toodame sensoreid, kauglugejaid - teeme näiteks tavalistele veemõõtjatele vannitubades automatiseerivaid seadmeid, mis siis edastavad näidu automaatselt, et ei pea manuaalselt lugema. Või valdkonnad, kus on vaja jälgida veekulusid, temperatuuri, kaugjuhtida tänavavalgustust - kõik sellised asjad, mis on võimalik kaugelt loetavaks teha, on alad, kus me võiksime töötada,“ toob ta näiteid.

Kokkuvõtlikult tegelevad Aasmäe ja ettevõte Nordic Automation Systems selle nimel, et elu oleks mugavam ja saaks aega kokku hoida tegevustelt, mis käsitsi muutuksid ajakulukaks.

Kaugemale ja kõrgemale

Forbesi edetabelisse jõudmine on Eva jaoks suur tunnustus. „See on väga tore, sest seal listis on nii palju tuntud inimesi, väga vahva on sinna pääseda. See ju tähendab, et töö on hästi ära tasunud,“ on ta õnnelik, kuid tunnistab, et alati on võimalik saada paremaks ja jõuda kaugemale.

Tööstusvaldkond muutub alati, on pidevas liikumises ja arengus. Eva oma tulevikku ette ei plaani, kuid teab, et tahab NAS-is jätkata ja veelgi edukamaks saada. „Mida rohkem ma töötan selles valdkonnas, seda rohkem ma saan aru, kui palju mul veel õppida on,“ ütleb Eva lõpetuseks.