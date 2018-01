Indrek Tarand kavatseb kellakeeramise lõpetamise resolutsiooni kindlasti toetada.

Kui veebruaris Euroopa Parlamendis kellakeeramise lõpetamise resolutsioon hääletusele tuleb, kavatseb Indrek Tarand seda toetada. Tema sõnul ei anna see sõjamajanduse olukorras leiutatud meede täna enam sellist energeetilist kokkuhoidu, mida ta sada aastat tagasi väga teistsuguses majanduskeskkonnas andis. Samale järeldusele on praeguseks jõudnud Soome Etuskunta enamus ning protsess kulgeb ka Poola parlamendis.

"Unearstid on pikalt kellakeeramise kahjulikkusest kõnelnud, samuti mõjutab see koduloomade tervist, eriti industrialiseeritud põllumajanduses," loetleb Tarand argumente. Küll aga tuleb tema sõnul meeles pidada, et resolutsioon ise kellakeeramist veel ei lõpeta, vaid Euroopa Komisjonile kohustuse otsus jõustada.

Indrek Tarand (Stanislav Moshkov)

Euroopa Liidus on kellakeeramine ühiselt reguleeritud. Kui üks riik soovib sellest loobuda, peaksid seda tegema ka teised. Kellakeeramise lõpetamise ettepaneku tegi Soome. Võimalik, et veebruaris pannakse kellakeeramise küsimus Euroopa Parlamendis hääletusele ja järgmisest kevadest enam kella keerama ei pea.