Näitlejanna ja raadiohääl Brigitte Susanne Hunt on oma videoblogiga täies hoos. Kui eelmises postituses käis külas blogija Paljas Porgand, kellega vastati võidu kõige julgematele küsimustele, siis sel korral on neiu endale külla kutsunud Beebilõusta ehk Andrus Elbingu, ja tema tüdruksõbra Ingrid Männi.

Juttu tuleb petmisest ja lähedastest suhetest, seksist ja Eesti kuulsustest. Kes on nende seltskonnast on voodis kõige ekstreemsem? Kes saab kõige rohkem palka? Kui suur on liiga suur seksuaalpartnerite arv? Kelle jalas on püksid? Lisaks räägitakse ka Eesti räpimaastikul toimunud konfliktist Aropi ja Abrahami vahel ning Brigitte uuriski skandaalselt paarilt, mis nemad asjast arvavad. „Abraham oleks pidanud rohkem matsu saama vanade asjade eest, aga tal vedas!“ sõnas Beebilõust. Hea üllatus on ka see, et Ingrid oleks nõus kasvõi homme jah-sõna ütlema, kui Beebilõust talle abieluettepaneku teeks.