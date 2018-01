Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees Jaak Madison sõidab reedel Austriasse sealse parempopulistliku Vabaduspartei ballile. Kui kerge südamega ta läheb, teades, et erakond peab sidet Ühtse Venemaaga?

Kui küsida, miks Madison Austria Vabaduspartei (FPÖ) korraldatavale akadeemikute ballile läheb, vastab Madison, et on seal mitu aastat käinud. "Ametlikult meil sõpruslepet pole - ainukene, kellega meil on sõpruskoostöö, on Lätis valitsusparteiks olev Nacionālā apvienība ehk siis rahvuslik ühendus," kirjeldab ta ja lisab, et Vabaduspartei ballile ei lähe ta mitte EKRE esindajana, vaid eraisikuna. "See on vaba aja üritus, kuhu ma lähen vabast ajast, aga samal ajal, nagu tööde ja hobidega ikka, aetakse kindlasti tööasju ka vahel õhtusel ajal, kui tööaeg peaks läbi olema," ütleb ta.

Madisoni sõnul on EKREl ja Vabadusparteil nii mõneski ksüimuses sarnased seosukohad. Ta loetleb näidetena lähedased vaated Euroopa liidu küsimustele, immigratsioonipoliitikale ja suveräänsusküsimustele.

Kuidas kommenteerib ta aga tõika, et FPÖ, erinevalt EKREst, käib läbi Ühtse Venemaaga? "Meil on eri tegevused, meil on eri arvamused..." ütleb poliitik. "Ma olen seda väljendanud, et see on valdkond, millega me nõustuda ei saa." Madison lisab, et FPÖ ja kogu Austria poliitika on siinsest erinev. "Pigem on see poliitika võlu ja valu, kus Euroopa parlamendis istuvad ühes fraktsioonis õlg õla kõrval Reformierakond Keskerakonnaga Yana Toom koos Kaja Kallasega. Nii ta paraku on ja sellega lepitaksegi," ütleb Madison. "Meie ühine huvi on Euroopa tasemel poliitika ja see suund, kuhu me liigume. Aga meil on ka erimeelsusi. Me pole seda kunagi varjanud," lisab ta suhete kohta Vabadusparteiga.