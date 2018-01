Eelmise aasta sügisel Keskerakonnast välja visatud Olga Ivanova võib sujuva koostöö korral taas erakonaga liituda.

Keskerakonna aseesimees ja riigikogu fraktsiooni liige Jaanus Karilaid ütles, et eelduse Ivanova tagasi tulekuks andis asjaolu, et Ivaova jättis kolmapäeval toimunud justiitsminister Urmas Reinsalu umbusaldushääletusel hääletamata, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Olga Ivanova ütles, et ta pole hetkel mõelnud, kas ta sooviks taas erakonnaga ühineda, kuid toetab valitsust eeldusel, et tegeldakse talle oluliste teemadega nagu Eesti-Vene piirilepe, kodakondsusseaduse muudatus ja sundüürnike hüviste teema. Kuni Jüri Ratas ei hakka intervjuudes rääkima, et fraktsioonis on 26 liiget, on Ivanova valmis olema 27. liige ning jääb pikisilmi ootama endale oluliste teemade realiseerimist.