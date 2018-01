Saaremaal maksis 66-aastane mees pottide-pannide-nugade eest tõmmudele võõramaalastest kaupmeestele 1750 eurot.

Vene keelt rääkivad tumedama nahavärviga mehed küsisid esmalt teed lennujaama ning seejärel kurtsid, et ei saa kaasas olevat kraami lennukisse kaasa võtta kirjutab Saarte Hääl. Osa potte-pane ja noakomplekte lubati kinkida teejuhile ja kraam tõsteti juba autosse, kui selgus, et meestel on puudu ka osa tagasisõiduraha. Mees võttis erinevatest pangaautomaatidest välja 1750 eurot, mida "kauplejad" ilmselt väheks pidasid, sest osa kingitud kaubast võeti seepeale tagasi.

Õhtuleht on teeküsijatest petturitest kirjutanud varemgi. Enamasti küsitaksegi teed lennujaama ning kurdetakse, et osa kraami ei saa lennukisse kaasa võtta. Ohvri tähelepanu kõrvale juhtides tõstetakse autosse hulk nõusid, mida esialgu lubatakse kingitusena, kuid mille eest seejärel raha välja pressima hakatakse. Politsei soovitab sellise skeemiga tehingutest igal juhul hoiduda, sest paraku pole võõramaalaste tegevuses midagi kriminaalset, kui kaup vahetab omanikku vabatahtliku tehingu tulemusel.