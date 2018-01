Lauljatar Kéa ehk Ketter Orav, kes oma looga "Lonely boy" pääses tunamullu "Eesti laulu" finaali, otsustas panna oma võimed proovile saates "Eesti otsib superstaari".

Kéa sõnab, et nagu ilmselt paljudel teistel staarihakatistel, on ka temal hirm ebaõnnestumise ees. "Superstaarisaates osalemine on minul esmakordne, seepärast ei oska ma suurt midagi oodata või palju ette mõelda," lausub ta.

Naine tunnistab, et enne kohtunike ette astumist tikub närv üsna lihtsalt ligi. "Eelvoorudes kohapeal olles tekkis ärevus ning närv seetõttu, et see oli midagi uut ja tundmatut. Võimalus kohtunikele end tõestada oli üksainus," tunnistab ta. Kéa on kindel, et superstaarisaatesse tuleb taaskord palju noori ja andekaid lauljaid. Sellele viitab juba asjaolu, et laulusaadet pole paar aastat toimunud. "Võrreldes "Eesti lauluga" peab siin enda eest seisma ja võistlema üksi. Oma bändi ega suurt toetust taga ei ole - selleks on kodused pöialt hoidmas," räägib ta.