„Ilmselt kohtusin Valter Ojakääruga esimest korda oma õpingute ajal Otsa-koolis, samuti hiljem erinevatel kontsertidel – kokku oli neid kordi päris palju. Tema muhe ja sõbralik suhtumine noortesse muusikutesse oli väga julgustav ja toetav,“ meenutab laulja Helin-Mari Arder, kes asub koos Ivi Rausi ja Liina Saarega Ojakääru laule plaadistama. Helin-Mari mälestused džässisuurkujust, heliloojast ja levimuusika tutvustajast Valter Ojakäärust on soojad. „Teinekord sain temalt posti teel mõne noodi koos südamliku kirjaga näiteks otse Haapsalust, kus ta suvitas. Üks neist lauludest kandiski pealkirja „See linn on Haapsalu“, kirjutatud minu onu Ott Arderi sõnadele,“ jutustab laulja. „Koos kitarrist Mart Sooga tegime kahest Valter Ojakääru loost tema juubeli puhul uued seaded. Meie seadetes said valssidest bossa nova ja samba stiilis laulud ning meie rõõmuks juubilarile see meeldis.“ Helin-Mari Arder (Jaanus Lensment / Postimees) Ühes kahe teise lauljanna Ivi Rausi ja Liina Saarega on Helin-Mari võtnud nõuks anda helilooja 95. sünniaastapäevaks välja plaat „Aitäh, Valter Ojakäär!“, mis on välja kasvanud samanimelistest kontsertidest.

„Peale Valter Ojakääru lahkumist tundsin, et soovin teha tema mälestuseks kontserdi, ja eelmise aasta jaanuaris toimuski see Eesti Jazzliidu eestvedamisel NO99 džässiklubis,“ räägib Ivi.

„Kutsusin kampa Helin-Mari ja Liina ja nii saidki laval kokku kolm džässlauljatari, igaühel oma stiil, tunnetus ja nägu, mis kokku tekitasid väga mõnusa fiilingu.“ Et kontsert oli ülimenukas, esines kolmik sama kavaga ka Tallinna vanalinna päevadel. „Mõte plaadistamisest võttis kindlama vormi sel sügisel kui meil oli väga armas kontsert Kostivere mõisas,“ märgib Ivi. Palju laule ootab uuesti avastamist Ehkki Ojakääru laule on plaadile jõudnud varemgi, usub Helin-Mari, et iga esitusega saab laul mõne uue tahu juurde. „Sellepärast väärivad head lood alati uusi tõlgendusi,“ leiab ta. „Ma arvan, et Valter Ojakääru loomingus on ka palju sellist, mis ootabki veel uuesti avastamist. Kuna meie kokkupandud kava koosneb kolme laulja tõlgendustest, on selles kindlasti selliseid värve ning igaühele ainuomast improvisatsiooni, mida üksainus esitaja ei suudaks pakkuda.“ Plaadile jõuab 14 laulu, teiste seas „Olematu laul“, „Üks väike laul“, „Mäng“ ja „Kollase liblika suvi“. Lauljad pidasid küll omavahel nõu, kes võiks millist lugu esitada, kuid Helin-Mari sõnul poleks valikud ilmselt muidugi eriti kattunud. „Igaüks leidis Valter Ojakääru loomingust just need laulud, mis tema stiiliga kõige paremini haakusid.“ Ühe laulu plaanivad nad ka ühiselt sisse laulda. Salvestama asuvad Ivi, Helin-Mari ja Liina veebruari algul ja album peaks valmima 10. märtsiks, Ojakääru sünniaastapäevaks. Plaadi väljaandmisele saab ka Hooandjas õla alla panna. Muusikud loodavad toetuseks koguda 2675 eurot, tänutäheks pakuvad nad autogrammidega plaate ja kontserdipileteid, Ivi Rausi ka vokaaltehnikatunde. Hooandjate toetusest läheb osa plaadil osalevate muusikute – saksofonist Danel Aljo, kitarrist Jaan Jaansoni, kontrabassimängija Ara Yaraltani ja löökpillimängija Aleksandra Kremenetski – stuudiotasuks. „Lisaks on muidugi veel palju kulusid, mis katmist vajavad, nagu näiteks plaadi masterdamine, kujundus ja pressimine,“ toob Helin-Mari välja.