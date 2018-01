Pro Kosmeetika tootevalikus on üle 15 000 toote ka kõige nõudlikumale kliendile. Sooduspakkumistega kuni 60% rõõmustatakse iga päev ning loomulikult võib leida sõbrapäeva eel tootevalikust palju erinevaid komplekte, mida kinkida kallimale või sõbrannale.

Eriti magusad pakkumised Õhtulehe lugejatele!

Ostes veebruarikuus Angel Man Provence’i tooteid saab 20% soodustust salasõnaga õhtuleht. Printides välja aga alloleva kupongi, saab 50-euroselt ostult lausa 10 eurot soodustust!

Loomulikult on saadaval ka Pro Kosmeetika kinkekaardid.

Pro Kosmeetika asub Tallinnas Tulika Ärimajas ja Mustika keskuses ning Tartus Eedeni keskuses.

Mida aga võiks kinkida kallimale või sõbrannale? Pro Kosmeetika annab nõu:

Niisutav palsam makadaamiaõliga

Sulfaadi- ja parabeenivaba palsam igapäevaseks kasutamiseks, mis toidab, niisutab ja kaitseb juukseid õrnalt. Toode sisaldab looduses leiduvate toitvate taimede koostisosi. Makadaamiapähkli õli ning argaaniaõli imelised omadused jätavad juuksed mõnusalt pehmeks ning kergesti kammitavaks. Makadaamiaõli on kõige hüpoallergilisem kosmeetiline õli. Lisaks kergele struktuurile ja kasulikele rasvhapetele, mida makadaamiaõli sisaldab, on see ka ülimalt sarnane rasvainetele, mida meie peanahk loomulikul moel eritab. Tänu sellele sarnasusele suudabki makadaamiaõli hooldada juukseid seestpoolt, taastades nende tervise ja loomuliku sära.

Rich Pure Luxury Moisture DUO

Ülimalt rikkalik ja tõeliselt ekstravagantne, intensiivselt niisutav igapäevaseks kasutamiseks sobiv šampoon, mis puhastab õrnalt juukseid. Varustab juukseid vajalike toitainetega ja tagab suurepärase niisutuse, tugevdades ning taastades kahjustatud juuksepiirkondi, andes neile rikkaliku sära ja elastsuse. Sobib ideaalselt kõikidele juuksetüüpidele.

Keraamiline Juuksesirgendaja CeraBullet



Kui armastad stiliseerimisel alustada juuksejuurtest, siis on Bullet Slimline disain Sinu jaoks ideaalne! Tegemist on keraamilise sirgendajaga, mille unikaalse kujuga plaadid sobivad ka lokkide tegemiseks. Juuksesalgu saab lihtsalt ja kiiresti keerata ümber plaatide ja tulemuseks on kaunid, loomuliku väljanägemisega lokid.

ghd Platinum Professional Styler juuksesirgendaja



Patendeeritud tri-zone™ tehnoloogia on tõeline uue ajastu läbimurre, mis kasutades kuut quick-think sensorit tagab stabiilse temperatuuri 185 kraadi kogu viimistluse vältel. Need võimaldavad optimaalse viimistluse kõigile juuksetüüpidele, alates sõnakuulmatutest juustest afrojuusteni välja

Juuksesirgendaja pakub täiuslikku viimistlust juba esimesest tõmbest! Tänu styleri platinumist plaatidele ja elegantselt ümarale disainile libisevad juuksed erilise kergusega läbi plaatide, luues seeläbi ainulaadse terve ja särava lõpptulemuse ning muutes ühtlasi juuksed tugevamaks ja vähendades juuste katkemist enam kui 50%.