Kes võinuks arvata, et „Tähesõdade“ karvanässi Chewbacca kasuka alt ilmub välja 211-sentimeetrine soome koljat? Ja veel selline kompu? 31aastasest endisest korvpallurist Joonas Suotamost on saanud kosmosesaaga fännitaride õhkamiste objekt. Alles see oli, kui ta oma pikkuse tõttu ainsatki filmirolli ei saanud ja pidi telefoni otsas kindlustuspoliise müüma.

Soome noortekoondise liikmena tuntud Suotamo õppis USAs Penn State'i ülikoolis filmi ja videot ning mängis mitu aastat sealses tudengitiimis. Ta unistas näitlemisest, kuid pikkus, mis oli talle korvpalliväljakul kasu toonud, osutus paraku miinuseks. Business Insiderile antud intervjuus tunnistas Joonas, et müüs vahepeal telefonitsi kindlustuspoliise. „Nii ei saanud mu pikk kasv mulle vastu töötada.“

Soome korvpalliliidult nõuti sinisilmset koljatit

Siis aga juhtus täielik ime. „Tähesõdade“ tegijad helistasid Soome korvpalliliitu ja ütlesid, et otsivad siniste silmadega 210 sentimeetri pikkust meest. „Ma ei käinud proovivõtetelgi, nad ise leidsid mu,“ kinnitas Joonas Daily Stari Sundayle. „Mina ütlesin ainult: „Nõus!“ See oli täiesti sürr! Mul polnud aimugi, mida ma tegema pean. Olin ainult mängukonsooliga „Lego Star Warsi“ mänginud.“

VÕTTEPLATSIL: Juunis sule sappa saanud ja režissööritooli Ron Howardi jaoks vabastanud algsed lavastajad Christopher Miller (vasakul) ja Phil Lord (paremalt teine) filmi „Solo: Tähesõdade lugu“ võtetel koos näitlejate (vasakult) Woody Harrelsoni, Phoebe Waller-Bridge'i, peaosatäitja Alden Ehrenreichi, Emilia Clarke'i, Joonas Suotamo ja Donald Gloveriga. (AP / Scanpix)

Võtete ajal oli kaaluka ja keeruka kostüümiga palju pusimist. „Chewbacca rolli juures oli kõige hullem see, et WC-sse minekuks tuli kõvasti aega võtta,“ rääkis Joonas Briti lehe intervjuus. Tal kulus kempsus käimisele üle poole tunni ning kostüümikunstnikud kartsid paaniliselt, et näitleja põis ei pea vastu ja siis on kostüüm rikutud. Seetõttu püüdis Joonas võimalikult vähe vett juua – ja kuumenes üle. „Ükskord tekkis mul säärane vedelikupuudus, et pidin järgmise päeva vabaks võtma.“

Muidu aga pakub Chewbacca karvakasukas Joonasele privaatsust. Enamik inimesi ei tea, mis nägu on mees, kes kostüümi varjus on. „Võin poes käia, ilma et keegi mind segaks. Inimesi paneb imestama mu pikkus. Olen see pikk kutt, mitte Chewbacca,“ on soomlane öelnud.