„Teise klassi laps on ju alles väike udupea – telefoni oli ta ka hommikul koju unustanud,“ jutustab isa, et kui laps märkas, et trolli akna taga vilksavad mööda täiesti tundmatud majad ja tänavad, kaotas ta pea. „Ta ei julgenud ka võõras kohas trollist maha minna ja hakkas lihtsalt nutma.“ Aga õnneks astus ligi üks naisterahvas, kes tundis huvi, mis lapsega juhtunud on. Nad tulid koos trollist maha, ootasid ära tagasi kesklinna suunas sõitva trolli ja naine tõi tütre turvaliselt oma kodupeatusse.

„Rohkem selliseid inimesi!“ lisab ta Õhtulehele, et nähes nutvat last, jookseb ta ka ise kohe appi. „Tegelikult on see, et ajaleht sellisest asjast kirjutab, absurd. See peaks olema igapäevane – nii appi tõttamine kui selle eest tänamine. Aga meie ühiskonnas on kuskil mingi mõra. Lihtsam on mööda vaadata. Ja kui keegi ei vaata, siis ületab see uudiskünnise. Meil kõigil on pangaarved tühjad, külm ja jalad märjad, aga õnneks leidub ka neid, kes hädas olijale appi tõtates sellest ei hooli. Veel kord suur tänu!“