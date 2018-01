Californias toimus täna kohaliku aja järgi paar tundi pärast südaööd maavärin magnituudiga 4. Maavärinat oli tunda ka Los Angelese lähistel.

Kohalikud, sealhulgas mitmed kuulsused, on rääkinud, et neid äratas keset ööd üles majade vappumine ning asjade kukkumine riiulitelt, vahendab The Sun. „Vau! Maavärin äratas mind just üles,“ säutsus Twitteris Brooklyn Beckhami kallim Chloë Grace Moretz.

Whoa. That earthquake just woke me up — Chloë Grace Moretz (@ChloeGMoretz) January 25, 2018

USA geoloogiateenistuse (USGS) andmetel asus maavärina kese pea 10 km sügavusel. California on seismiliselt üks aktiivsemaid piirkondi USA-s.

Alles mõned päevad tagasi toimus Alaska lahes maavärin, mille magnituud oli pea 8.