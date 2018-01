Õhtulehe lugeja kurdab, et viimastel nädalatel lahti läinud säästukampaaniad – need jätavad tõeliselt hädas olijad veelgi suuremasse hätta, sest nüüd jahivad allahinnatud kaupa ka need, kel selleks vajadust tegelikult polegi.

Vaba maa ja vabad valikud, kuid Õhtulehe lugeja sõnul šokeeris ta ema see, et paarike ladus kogu allahinnatud kauba oma kärru. Terve lett tehti tühjaks!

„Seda ei olnud vähe! Ema sõnul sai üks nende kahest kärust täis,“ kirjutab lugeja ja lisab: “Mees oli toitu ladudes kommenteerinud, et nad saavad nüüd sõprade ees kiidelda, et elavad kah nüüd hästi säästlikult.“

Asi jätkus sellega, et tol päeval allahinnatud toidust ilma jäänud pensionär kohtus paarikesega uuesti kassa juures.

„Mu ema maksis oma piima ja leiva eest, sest liha ostmiseks tal raha ei jagunud, aga allahinnatud toidu omale rabanud paarike ladus kaks kärutäit toitu letile. Üks neist oli täis kuhjatud soodushindadega toodetest, kuid teises oli puha luksuskaup!“

„Mu ema on pensionär ja juba aastaid harjunud eilse kuupäevaga tooteid ostma. Pensioni, üüri ja ravimite kõrval oli see lett talle hädavajalik, et midagi mitmekesisemat endale lubada. Talle jagub sellest toidust mitmeks toidukorraks,“ kirjeldab keskealine lugeja, et ema muretseb, kuidas edaspidi trendihulludest säästjate eest ise mõne aegunud kana või lihatüki kätte saaks. Muidu kaduvat tema ema toidulaualt üldse liha ära.