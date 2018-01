Uue superstaarisaate hooaja eelvoorud on täie hooga käima läinud ning kandidaadid käivad kohtunikepaneeli ees ette laulmas. Tallinna eelvoorus käis ette laulmas ka Dave Bentoni tütar Sissi.

Sissi Nylia Bentoni jaoks ei ole lava võõras. Laulja Dave Benton rääkis novembris Õhtulehele antud intervjuus, et Sissi on laulmisele väga pühendunud ning koos on nad andnud palju kontserte. "Sissiga alustasime koos kontsertide andmist umbes 10 aastat tagasi. Ta oli siis 8-aastane ja lõi kaasa minu jõulukontserdil. ETV näitab selle kontserdi salvestust veel tänapäevalgi igal jõuluajal. See oli hämmastav! Ma arvan, et kui ta laulaks seda sama laulu, mida ta seal laulis, siis see oleks totaalselt midagi muud. Nüüd on ta täiskasvanu."

Laulma hakkas Sissi lausa kaheaastaselt!

Kuula siit, kuidas Sissi lõõritab: