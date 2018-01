Riigikogu saadik Olga Ivanova arvab, et justiitsminister Urmas Reinsalu oleks pidanud aru saama, millal on õige aeg lahkuda valitsusest.

"Nii nagu ma ütlesin saalis - kuulun nende hulka, kes arvavad et Reinsalu pidi ise tagasi astuma, kuid minister otsustas teistmoodi. Selle pärast kujunes temast koalitsiooni püsimise hind," ütles Ivanova Õhtulehele.

"Samas, on rida koalitsiooni lepingupunkte, mis on toppama jäänud ning mina usun, et uus võimalus tõestada ennast justiitsministrina annab ka tõuke nende teemade lahendamisel," märkis Ivanova.