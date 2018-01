Ansambel Winny Puhh teeb Eesti sajanda sünnipäeva puhul kõigile ühe ilusa kingituse ja täitsa tasuta! Nimelt nende uus lugu "A kes tu nii?" on kõigile kuulatav muusikakeskkondades Spotify ja iTunes.

Puhhide sõnul on "A kes tu nii?" laul, millest saab abi igaks elujuhtumiks.

"See on laul, millel on 100 tähendust. See on laul Teile, kallid inimesed. Proovige end sellel aastal veidi paremini tunda ja ärge iga väikest asja südamesse võtke ja hingepõhjani solvuge," seisis bändi Facebooki postituses.

Kuula laulu ja anna kommentaarides teada, kuidas see sulle meeldib!