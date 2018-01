Raplamaa ilmatark Arvo Saidla on taas uurinud ahvenauime ja selle järgi ilma prognoosinud. „Terve veebruar on miinuses, alles täitsa kuu lõpus läheb soojemaks,“ usub ta.

Rahvasuus Metsavanaks ristitud Arvo Saidla leiab, et suveilma on veel vara prognoosida. Teatud määral on see võimalik alles küünlapäeval ehk 2. veebruaril. Küll aga näitavat ahvenauim, et eesolevad nädalad on külmad ja lumerohked.

Täna on rahvakalendris paavlipäev. Vanarahvas ütleb tänase ilma järgi, milline tuleb suvi. Metsavana on sellest teadlik, kuid tema tänasele ilmale erilist tähelepanu pööra. „Mina selle järgi ei vaata, alati olen küünlapäeva järgi ilma prognoosinud,“ tunnistab ta.