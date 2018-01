Tallinna Lilleküla gümnaasiumis põhjustas täna hommikul palju emotsioone hulkuv koer. Lapsed on häiritud, sest nende kinnitusel peksis kooli valvur sõbralikku suurt koera laste nähes jalaga, kooli valvur ütleb, et see pole tõsi - ta vaid tõrjus koera, et kaitsta lapsi.

Õpilane nentis, et nooremad lapsed olid vaatepildist väga häiritud ja vaatasid peksmist hirmunult pealt. Kooli valvur Toomas selgitas, et ta ei peksnud koera, vaid tõrjus teda jalaga vehkides ning pihta ei löönud. "See oli suur koer, lühematel lastel näo kõrgune ja hüppas lastele peale."

