Riigikogus läbis neljapäeval esimese lugemise Vabaerakonna algatatud eelnõu, millega muutuks üleriigiline nimekiri kohaliku omavalitsuse volikogu ja riigikogu valimistel avatuks.

Riigikogu valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu näeb ette erakonna valimisnimekirja kantud isikute järjestumise vastavalt saadud häälte arvule ning arvestades valimisringkonna suurust, edastab ERRi uudisportaal.

Ettekande teinud Andres Herkel Vabaerakonnast märkis, et eelnõuga on soov kaotada võimalus, et riigikogusse või Tallinna volikogusse pääseb kandidaat üksnes tänu oma paigutusele üleriigilises nimekirjas, samas kui nimekirjas temast tagapool oleva kandidaadi häälte osakaal on suurem vastava ringkonna lihtkvoodist.

Põhiseaduskomisjoni esindaja Helmut Hallemaa sõnul kaaluti komisjonis põhjalikult eelnõuga seotud erinevaid aspekte, mida võrreldi kasutusel oleva süsteemiga. Ta lisas, et tema arvates peaks valimissüsteemi puudutavaid küsimusi käsitlema terviklikult.