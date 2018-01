Kas sina oled jõusaalis märganud, et keegi jooksulindil trenni tehes tavapärase liikumise asemel tantsu vihuks? Kui ei, siis pead kindlasti seda videot vaatama!

Kes jooksulinti proovinud, siis see teab, et hea muusika ja emotsiooniga tulebki peale tahtmine tantsida. Samas pole see liikuval lindil sugugi lihtne. Ligub ju veebis piisavalt ringi klippe, kus trikitajad valusalt ninuli käivad ja lindilt maha sõidavad.

Nii ei juhtu see aga selle mehega, kel erakordne tasakaal, painduvus ja treenitud lihased! Vahva vaadata!