Riigikogu liige ja õigusteadlane Igor Gräzin leiab, et tegelikult on justiitsiminister Urmas Reinsalu umbusaldamise taga poliitiline ära tegemine.

"Reinsalu on viimne võitleja seltskonnast, kus värvikaim oli Ken-Marti Vaher, aga ka Juhan Parts. Nad tulid poliitikasse plaaniga lõpetada ära Eesti senine väärtuspoliitika ja kehtestada uut tüüpi poliitiline režiim "Vali kord", s.t. mõõtmatult suurendada jõustruktuuride, eeskätt kapo ja prokuratuuri tegevusvabadusi inimvabaduste arvelt," ütles Gräzin Õhtulehele.

"Formaalne ettekääne oli võitlus korruptsiooniga, sisuline - eemaldada poliitilised konkurendid. Nn maadevahetuse protsess oli ehk kõmulisim ja puhtalt poliitiliselt tellitud protsess, mille tulemusena lõpetati ära Eesti suurimaid erakondi - Rahvaliit samamoodi nagu oli Päts kõrvaldanud vapsid," arvab rahvasaadik.

"Reinsalu väljaütlemine on selle macho-poliitika viimne karjatus eesmärgiga likvideerida teatud osa vasakpoolsusest ja üldinimlikkusest, mida naistevastase vägivalla vastu võitlejad kehastavad. On siiralt kahju, et Reinsalu ohvrid - eile poliitikas ja homme vägivaldsetega meestega kokkupuutuvad naised seda ei märganud. Sotsiaaldemokraadid loobusid oma väärtustest ja - näe - Leninil oli jälle õigus: see, et sotsid reetsid iseenda ei tähenda seda, et nad homme ei reeda ka meid, sest see on selle ideoloogia olemus," selgitab Gräzin.