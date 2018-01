Kaitsja avalikustas kohtus, et riigiprokuratuur lubas Eesti kuritegelikus ilmas tuntud Assar Paulusele kokkuleppekaristusega nõustumisel enne tähtaega vanglast vabanemist.

Tartu ringkonnakohus tühistas esmaspäeval varasema maakohtu määruse, millega Paulus (55) jäeti tingimisi enne tähtaega elektroonilise valve all vabastamata ja saatis selle maakohtule uueks otsustamiseks uues kohtu koosseisus, edastab ERRi uudisportaal.

Riigiprokuratuur juhib tähelepanu sellele, et kohtumääruses välja toodud Külliki Nammi väited ei vasta tõele. "Nagu kohus väga õigesti ütleb, on ainult kohtul õigus otsustada süüdimõistetud isikute ennetähtaegse vabanemise üle. Prokuratuuril sellist õigust ei ole, mistõttu pole ka prokuratuur kunagi ühelegi süüdistatavale andnud taolisi lubadusi," kirjutas riigiprokuratuuri avalike suhete nõunik Kaarel Kallas Õhtulehele.

"Kõnealusel juhul on Assar Paulusele kokkuleppeläbirääkimistel lubatud, et juhul kui tema käitumine karistuse kandmise ajal võimaldab prokuratuuril tema ennetähtaegset vabanemist toetada, siis me seda ka teeme. Antud juhul on prokuratuur leidnud, et Assar Pauluse ennetähtaegset vabastamist on võimalik toetada, kuid nagu öeldud – otsuse, kas Paulus vabastada või mitte – teeb ainult kohus," lisas Kallas.